Túnel Rei Pelé em Taguatinga (DF) terá interdição parcial para manutenção nos ventiladores

A interdição parcial do túnel Rei Pelé, em Taguatinga (DF), ocorrerá durante a manutenção agendada de 52 jatos ventiladores. Os serviços estão programados para terça-feira, no sentido Brasília Ceilândia, e quinta-feira, no sentido contrário, ambos das 23h às 5h. Durante as intervenções noturnas, o tráfego será liberado em apenas uma faixa. A ação tem o objetivo de assegurar o funcionamento dos ventiladores, essenciais para a circulação de ar e a segurança dos motoristas, especialmente em casos de acidente.



