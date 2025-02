UBS do Setor O oferece aulas de karatê para idosos e promove bem-estar

A UBS 11 da Expansão do Setor O promove aulas de karatê para idosos. Projeto omeçou com apenas três participantes há três meses e agora reúne quase 100 pessoas. As aulas ocorrem às quartas e sextas-feiras, às 8h. "Melhorou meu sono e disposição para cuidar da família. É uma maravilha", comentou uma das aulas.



Paulo Sérgio Coelho, responsável pelo projeto, enfatiza os benefícios para a saúde e a importância da socialização. Com momentos de ação, o esporte une integração comunitária e cuidados com a saúde física e mental. Inscrições estão abertas na Unidade Básica de Saúde.



