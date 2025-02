Último prazo para matrículas nos Centros Interescolares de Línguas do DF

Os estudantes selecionados na segunda chamada dos centros interescolares de línguas têm até a próxima segunda-feira, dia 10, para efetuar a matrícula. É necessário comparecer à Secretaria Escolar do centro indicado com o documento exigido para garantir a vaga. Para aqueles que ainda não verificaram a seleção, a consulta está disponível no site da Secretaria de Educação. As vagas restantes serão ofertadas em uma terceira chamada no dia 19 de fevereiro.