Últimos dias para uso do Cartão Material Escolar no DF; saldo não utilizado retornará ao governo

Pais responsáveis por alunos da rede pública no Distrito Federal têm até domingo, dia 15, para utilizar o saldo disponível no Cartão Material Escolar. Segundo a Secretaria de Educação, ainda restam mais de R$ 3 milhões em créditos ativos.



Se não utilizados até o prazo, os recursos retornarão aos cofres públicos. Criado em 2019, o programa já beneficiou mais de 64 mil alunos, com um investimento de mais de R$ 50 milhões. O auxílio varia entre R$ 320 para a educação infantil e ensino fundamental, e R$ 240 para o ensino médio. As compras devem ser feitas exclusivamente em papelarias credenciadas.



