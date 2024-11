Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente na BR-080, sentido Brazlândia (DF)

Uma passageira morreu e dois motoristas ficaram feridos em um acidente entre dois carros, na BR-080, sentido Brazlândia (DF). Segundo o corpo de bombeiros, o motorista de um dos veículos ficou preso às ferragens e foi socorrido com ferimentos na cabeça e suspeita de fraturas nas pernas. O motorista do outro carro, um homem de 24 anos, foi encontrado fora do veículo, reclamando de dores no quadril e um corte no rosto. A passageira de um dos veículos, uma mulher de 26 anos, também ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos.