Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente grave na BR-070

Na tarde dessa terça-feira (25), um acidente na BR-070 resultou na morte de um motorista de 46 anos. O carro de passeio foi atingido por um caminhão baú após entrar abruptamente na rodovia. O motorista do carro faleceu no local, enquanto o passageiro, de 30 anos, foi levado em estado grave ao hospital de base. Apesar do impacto, os ocupantes do caminhão saíram ilesos. A rodovia foi fechada para perícia e o trânsito liberado por volta das 19h. Testes apontaram 0.0 de álcool para o motorista do caminhão, mas foi detectado odor de álcool no carro. O corpo foi levado ao IML e o veículo para a 24ª delegacia de polícia para investigação das causas do acidente.



