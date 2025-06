Uma semana após reinauguração, Praça do Relógio é alvo de vandalismo em Taguatinga (DF)

A Praça do Relógio, um dos principais pontos de Taguatinga (DF), foi reinaugurada após oito meses de obras. A revitalização, que custou R$ 6 milhões, visava tornar o espaço mais agradável para a comunidade. No entanto, em menos de uma semana, o local já apresenta sinais de descuido, com pichações e lixo espalhados. A administração de Taguatinga ainda não se manifestou, enquanto a comunidade local expressa preocupações com a segurança na área.



