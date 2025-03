Unidade móvel oferece atendimento veterinário gratuito na Estrutural

Uma unidade móvel de serviço veterinário está oferecendo atendimento gratuito a cães e gatos na Estrutural por três meses. São disponibilizadas 10 senhas diárias, de segunda a sexta, das 8h às 17h, para consultas clínicas, exames de sangue e curativos. Exames complexos como radiografias e cirurgias são encaminhados a hospitais veterinários.



Para o atendimento, é necessário apresentar identidade do tutor, comprovante de residência e cartão de vacina do animal, caso possua. Segundo a veterinária Flávia Amorim, o serviço busca atender um grande número de animais, similar ao realizado anteriormente no Gama, onde foram atendidos 770 animais.



