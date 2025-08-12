Universidade do Envelhecer abre novas turmas para alunos a partir dos 45 anos

A Universidade do Envelhecer, vinculada à Universidade de Brasília , está com inscrições abertas para novas turmas. O projeto atende pessoas a partir dos 45 anos e já formou mais de 1.200 alunos. São oferecidos cursos que abordam temas como autocuidado e qualidade de vida.



"Eu aprendi muita coisa, como autocuidado e espiritualidade", compartilha Seu Alcides, um dos alunos. As aulas ocorrem em diversas localidades no Distrito Federal, e as inscrições podem ser feitas até 17 de agosto pelo site do projeto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!