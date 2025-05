Uso de celular ao volante gera aumento de multas no DF, segundo levantamento da PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal aplicou 1.283 multas na última semana por uso do celular ao volante. De janeiro a abril deste ano, foram registradas 21.941 infrações relacionadas a esse comportamento, superando os 21.711 casos registrados no mesmo período do ano passado. Esta conduta é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, resultando em multa e pontos na CNH.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!