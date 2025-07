Uso indevido de vagas de estacionamento é infração gravíssima, reforça Detran

Um motorista foi flagrado estacionando de forma irregular em uma vaga destinada a idosos no Setor de Rádio e TV Sul, em Brasília. Ele usou uma credencial vencida de outra pessoa, entrando em outro veículo em seguida. O Detran foi acionado e removeu o carro para o depósito.



Magda Brandão, gerente de ação educativa do Detran DF, ressaltou que o uso indevido dessas vagas é uma infração gravíssima, resultando em multa e remoção do veículo. A fiscalização busca coibir esse tipo de prática para assegurar o direito dos idosos e das pessoas com deficiência.



