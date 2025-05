Vacinação contra gripe ampliada no DF: saiba onde tomar o imunizante

A partir desta segunda-feira (19), todos os moradores do Distrito Federal, incluindo crianças acima de seis meses, podem se vacinar contra a gripe. A campanha, iniciada em 25 de março, disponibiliza 300 mil doses em 164 postos de saúde. No posto da 113 Norte, há grande movimento, mas a fila está rápida, segundo os frequentadores. Todos podem garantir sua imunidade contra o vírus influenza dirigindo-se aos locais de vacinação.



