Vacinação contra influenza no DF foca em grupos prioritários por redução dos estoques
Ministério da Saúde informa que imunizante deve ser aplicado somente nos grupos prioritários, como gestantes e idosos
O Ministério da Saúde informou que a vacinação contra a influenza deve ser aplicada somente nos grupos prioritários, como gestantes e idosos, devido à redução dos estoques. Desde março, mais de 800 mil doses foram aplicadas no Distrito Federal, atingindo 48,48% do grupo previsto.
A meta é imunizar 90% de cada um dos grupos. A vacina está disponível em mais de 100 Unidades Básicas de Saúde e requer documento de identificação. Apresentação de comprovante de situação médica ou profissional pode ser necessária para alguns grupos. É importante que os integrantes dos grupos prioritários participem da vacinação.
