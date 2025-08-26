Vacinação contra influenza no DF foca em grupos prioritários por redução dos estoques

O Ministério da Saúde informou que a vacinação contra a influenza deve ser aplicada somente nos grupos prioritários, como gestantes e idosos, devido à redução dos estoques. Desde março, mais de 800 mil doses foram aplicadas no Distrito Federal, atingindo 48,48% do grupo previsto.



A meta é imunizar 90% de cada um dos grupos. A vacina está disponível em mais de 100 Unidades Básicas de Saúde e requer documento de identificação. Apresentação de comprovante de situação médica ou profissional pode ser necessária para alguns grupos. É importante que os integrantes dos grupos prioritários participem da vacinação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!