Vacinação, shows e prêmios: Riacho Fundo II recebe Record nas Cidades neste sábado

No próximo sábado (31), a partir das 9h, acontece o evento Record nas Cidades no Riacho Fundo II (DF). A equipe da emissora estará presente, oferecendo shows ao vivo, dinâmicas, brincadeiras e sorteios de prêmios, incluindo um caminhão cheio de prêmios.



Além disso, serviços como vacinação, teste rápido, corte de cabelo e orientação jurídica serão disponibilizados gratuitamente para a comunidade. A participação é gratuita e todos são bem-vindos para se divertir e aproveitar as atividades.



