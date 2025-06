'Vai de Graça' expande serviços com novas linhas de ônibus no Paranoá e Itapoã

A partir deste fim de semana, o programa "Vai de Graça" irá expandir seus serviços com novas linhas de ônibus e horários para as regiões do Paranoá e Itapoã, no Distrito Federal. A iniciativa beneficia os moradores de áreas próximas como Park Way, Vargem Bonita e Santa Maria. As informações sobre os novos trajetos estarão disponíveis no aplicativo DF no Ponto e também nos pontos de ônibus.



