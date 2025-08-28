Varal Solidário na Rodoviária do Plano Piloto celebra o Dia do Voluntariado
Ação oferece roupas gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social
Um varal solidário foi instalado na rodoviária do Plano Piloto em celebração ao Dia Nacional do Voluntariado. A ação é promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania por meio da campanha Compartilha Amor.
"Todo mundo que está na fila pode levar para casa roupa de graça. Passou, levou", explicou a Secretária de Cidadania e Justiça, Marcela Passamani. O evento disponibiliza mais de cinco mil peças de roupa que podem ser retiradas gratuitamente por quem está na fila. A secretaria conta com 30 mil voluntários cadastrados que colaboram em diversas atividades sociais no Distrito Federal.
