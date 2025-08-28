Varal Solidário na Rodoviária do Plano Piloto celebra o Dia do Voluntariado

Um varal solidário foi instalado na rodoviária do Plano Piloto em celebração ao Dia Nacional do Voluntariado. A ação é promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania por meio da campanha Compartilha Amor.



"Todo mundo que está na fila pode levar para casa roupa de graça. Passou, levou", explicou a Secretária de Cidadania e Justiça, Marcela Passamani. O evento disponibiliza mais de cinco mil peças de roupa que podem ser retiradas gratuitamente por quem está na fila. A secretaria conta com 30 mil voluntários cadastrados que colaboram em diversas atividades sociais no Distrito Federal.



