Varal Solidário na Rodoviária do Plano Piloto celebra o Dia do Voluntariado

Ação oferece roupas gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social

DF no Ar|Do R7

Um varal solidário foi instalado na rodoviária do Plano Piloto em celebração ao Dia Nacional do Voluntariado. A ação é promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania por meio da campanha Compartilha Amor.

"Todo mundo que está na fila pode levar para casa roupa de graça. Passou, levou", explicou a Secretária de Cidadania e Justiça, Marcela Passamani. O evento disponibiliza mais de cinco mil peças de roupa que podem ser retiradas gratuitamente por quem está na fila. A secretaria conta com 30 mil voluntários cadastrados que colaboram em diversas atividades sociais no Distrito Federal.

