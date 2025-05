Veículo perde o controle e capota no canteiro central da BR-040, no Park Way (DF)

Um veículo perdeu o controle e capotou no canteiro central da BR-040, na altura da quadra 8, no Park Way (DF). Os Bombeiros atenderam a ocorrência e encontraram o carro preto apoiado em uma árvore. O motorista de 31 anos foi transportado para o Hospital de Base com ferimentos no corpo. Apesar do ocorrido, a pista não precisou ser interditada.



