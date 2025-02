Veja a íntegra do DF no Ar desta quarta-feira (12)

No DF no Ar desta quarta-feira (12), um carro foi completamente consumido por um incêndio em um estacionamento público de Samambaia Norte. Em uma academia, um homem de 46 anos sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Já em Taguatinga, um homem foi preso após furtar uma moto e tentar se esconder no telhado de uma casa. Na BR-070, a família de um ciclista atropelado se revolta com a liberdade provisória concedida ao motorista envolvido no acidente. E ainda: a forte chuva causou alagamentos e quedas de árvores no Jardim Botânico, no DF. Confira!