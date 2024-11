Veja a íntegra do DF no Ar desta quarta-feira (13)

Nesta edição do DF no Ar, veja que o corpo de um homem foi encontrado amarrado boiando no Lago Paranoá. A polícia civil investiga o caso. Você vai ver que, um cozinheiro com ciúmes da ex-companheira, seguiu a mulher até uma festa com amigos e matou um dos amigos da mulher. E ainda: o DF no Ar voltou a uma pista de skate no Guará que estava sem manutenção para ver se algo foi feito no local, depois de denúncia de moradores.