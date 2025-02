Veja a íntegra do DF no Ar desta quarta-feira (22)

O DF no Ar desta quarta-feira (22) traz os estragos causados pelas chuvas no Assentamento 26 de Setembro, onde uma égua e uma carroça ficaram atoladas em uma cratera, além do desabamento de um muro em Planaltina de Goiás. O jornal também mostra que o homem acusado de mata a ex-companheira a tiros no Novo Gama foi condenado a 27 anos de prisão após passar por júri popular nessa terça, o primeiro transporte de coração transplantado no DF em 2025, a morte de policial brasiliense durante uma operação no Rio Grande do Sul, e o caso da funcionária de lotérica do DF que confessou ter furtado bilhete premiado no valor de R$ 34 mil. Além disso, acompanhe a situação do metrô que sofreu pane em vagão e passageiros precisaram descer em trilhos, a autuação do Procon em escolas particulares por irregularidades nas listas de materiais escolares e o buzinaço de motoristas de aplicativo em protesto após passageira não pagar corrida.