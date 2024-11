Veja a íntegra do DF no Ar desta quarta-feira (23)

Na edição desta quarta-feira (23) do DF no Ar, destacamos os estragos causados pela chuva na terça-feira (22). Em Valparaíso (GO), no Entorno do DF, uma cratera se abriu no meio da rua devido a obras de drenagem. No Assentamento 26 de Setembro, as ruas se transformaram em rios. O DF no Ar apresenta o cronograma das obras pelo DF e as previsões de conclusão, uma vez que, com a chegada das chuvas, elas se tornam um problema. E ainda: uma mulher que mora no Nordeste do país veio para o DF com a promessa de amor por um cubano, que a manteve em cárcere privado.