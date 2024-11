Veja a íntegra do DF no Ar desta quarta-feira (27)

Na edição do DF no Ar desta quarta-feira (27), veja que, um acidente grave na DF-180, nessa terça-feira (26), tirou a vida de uma criança, destruiu um carro e atingiu uma residência. Os moradores preocupados e a família desolada. Todos querem respostas e mais segura na via, para que outros acidentes não aconteçam. Acompanhe também o trabalho feito pela vigilância à saúde no combate aos focos do mosquito da dengue.