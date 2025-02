Nesta quarta-feira (29), o DF no Ar mostra o caso de um motociclista que morreu após ser arrastado por um caminhão do SLU (Serviço de Limpeza Urbana), e de um homem que foi esfaqueado após uma briga de trânsito em Ceilândia. Saiba também sobre o período de matrículas para as escolas públicas do DF e quais são as vagas de emprego disponíveis nesta semana.