Veja a íntegra do DF no Ar desta quarta-feira (30)

Nesta edição do DF no Ar, veja que os moradores de Luziânia (GO), Entorno do Distrito Federal, denunciam que com a chegada das chuvas, convivem com um novo e velho problema, as ruas estão cheias de buracos. Causando prejuízos para os moradores. E ainda: saiba como funciona o trabalho do Hospital Veterinário Público do Distrito Federal e como transportar pets de maneira segura.