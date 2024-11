Veja a íntegra do DF no Ar desta quarta-feira (6)

Nesta edição do DF no Ar, veja que um homem tentou abrir porta de avião durante voo e foi contido por passageiros e tripulantes. O voo tinha saído de Brasília por volta das 2h da manhã com pouso no Panamá. Por causa da chuva forte, uma rua em Taguatinga (DF) ficou cheia de buracos e os moradores chamaram a equipe do DF no Ar para denunciar a situação no local. E ainda: deputados distritais autorizam crédito de R$ 200 milhões para o transporte público do DF.