Veja a íntegra do DF no Ar desta quinta-feira (13)

No DF no Ar desta quinta-feira (13), veja a importância do check-up médico antes da prática de atividades físicas e como isso pode prevenir problemas de saúde. No esporte, o Gama venceu o Real Brasília no Candangão BRB 2025 com um gol nos minutos finais da partida. O helicóptero do Detran transportou o terceiro coração do ano para transplante. Já em São Sebastião, uma churrasqueira de quiosque pegou fogo e mobilizou o Corpo de Bombeiros. A Febraban alerta para golpes que usam o nome da instituição. Enquanto isso, a polícia prendeu 20 pessoas envolvidas em roubos de caminhonetes de luxo no DF. E ainda: criminosos rendem uma família em frente de casa durante tentativa de assalto em Taguatinga. Confira!