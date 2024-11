Veja a íntegra do DF no Ar desta quinta-feira (14)

O DF no Ar desta quinta-feira (14) traz todas as atualizações sobre o caso do homem que atirou bombas contra o prédio do STF (Supremo Tribunal Federal) na noite de quarta-feira (13). Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, era natural de Rio do Sul, em Santa Catarina e havia alugado uma casa em Ceilândia. Ele foi candidato a vereador do município em 2020, pelo PL (Partido Liberal), mas não foi eleito. Por volta das 19h30, o homem jogou dois explosivos em frente à Corte, e uma das bombas acabou explodindo com Francisco, resultando na sua morte. Antes das explosões, Francisco chegou a publicar mensagens nas redes sociais com mensagens preliminares sobre o atentado. O corpo dele permaneceu no local para a perícia e foi liberado na manhã desta quinta-feira (14). Agora, a Polícia Federal investiga o caso.