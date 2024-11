Veja a íntegra do DF no Ar desta quinta-feira (24)

Nesta edição do DF no Ar, a equipe da RECORD Brasília retorna à Vila Cauhy, um dos locais historicamente mais afetados pelas chuvas no Distrito Federal, para saber como estão os moradores neste novo período chuvoso. O bairro ganhou uma nova ponte sobre o Córrego Riacho Fundo, após a antiga ter sido levada pelas águas no início de 2023.

Além disso, a Secretaria de Mobilidade do DF realizará uma fiscalização nos terminais de ônibus nesta quinta-feira (24), com o objetivo de verificar se as empresas de transporte público estão cumprindo suas obrigações para atender à população. E ainda: um laudo da Polícia Civil de Goiás concluiu que o incêndio que resultou na morte de dois adultos e um bebê recém-nascido foi causado pela aplicação inadequada de um produto utilizado na impermeabilização de sofás.