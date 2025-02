Veja a íntegra do DF no Ar desta quinta-feira (6)

No DF no Ar desta quinta-feira (6), veja a operação do Detran-DF em Samambaia, que resultou na apreensão de motos e na identificação de diversas irregularidades. Um vídeo chocante mostra o momento em que uma mulher esfaqueia e mata um homem após acusá-lo de estuprar uma menina de 10 anos. No esporte, o Fluminense venceu o Vasco de virada em clássico no Mané Garrincha. Confira também dicas de lanches saudáveis para crianças na volta às aulas e os detalhes sobre a nova Rodoviária da Cidade Estrutural, que atenderá mais de 37 mil usuários. E ainda, o drama de uma menina picada por jararaca, que enfrentou dificuldades para receber atendimento médico no DF. Não perca!