Veja a íntegra do DF no Ar desta segunda-feira (17)

No DF no Ar desta segunda-feira (17), veja que família de Goiás recebe indenização por erro policial que resultou na morte de um bebê. Familiares de ciclista atropelado na BR-070 pedem justiça em passeata. Funcionária de mercado é roubada durante o almoço no Guará 2. No futebol, Sobradinho e Brasiliense empatam sem gols pelo Campeonato Brasiliense, enquanto o Capital vira sobre o Paranoá e mantém o sonho no Candangão BRB 2025. Além disso, militares do Corpo de Bombeiros completam 24 horas de corrida em Brasília. Confira.