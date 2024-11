Veja a íntegra do DF no Ar desta segunda-feira (18)

Nesta edição do DF no Ar, você vai conferir as mudanças no horário de coleta de lixo em Brazlândia, Ceilândia, Samambaia e Taguatinga. Além disso, um homem foi morto durante o final de semana em uma padaria em Sobradinho; saiba como o crime aconteceu e acompanhe a investigação da polícia. E ainda: em um hospital do DF, bebês recém-nascidos participaram de um ensaio fotográfico para marcar o Novembro Roxo, uma campanha de conscientização sobre o nascimento de crianças prematuras.