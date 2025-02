Veja a íntegra do DF no Ar desta segunda-feira (20)

O DF no Ar desta segunda-feira (20) traz a exposição gratuita da Novacap sobre a história da construção de Brasília com 90 fotografias e 162 equipamentos, e uma discussão familiar em Samambaia Norte que terminou com um agressor preso, três pessoas esfaqueadas e uma idosa ferida. O jornal também traz atualizações sobre o estado de saúde das três vítimas baleadas pelo delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Mikhail Rocha e Menezes, de 46 anos, preso na quinta-feira (16). Além disso, veja o momento em 15 policiais invadiram uma casa errada durante operação em Planaltina, e a prisão do suspeito de assassinar ex-sogros na zona rural de Cristalina. E mais: confira como foi a estreia do Candangão 2025 e os jogos da segunda rodada do campeonato.