Veja a íntegra do DF no Ar desta segunda-feira (21)

Nesta edição do DF no Ar, veja que as chuvas chegaram com força total e provocaram estragos. Em São Sebastião, as ruas viraram enxurradas. Em Taguatinga, um motorista perdeu o controle da direção e invadiu uma padaria nesse domingo (20). O DF registrou o 17º caso de feminicídio, Fabiane Araújo Lima, de 31 anos, foi morta pelo companheiro na noite da última sexta (18), em Taguatinga. E ainda: um alerta para os pais se prepararem, pois a mensalidade escolar vai aumentar.