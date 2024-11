Veja a íntegra do DF no Ar desta segunda-feira (25)

Nesta edição do DF no Ar, veja que Ceilândia (DF) começa a semana se recuperando de um grande trauma. Durante o final de semana, por causa de uma chuva forte, uma enxurrada invadiu casas de moradores, carregou carros de motoristas no Sol Nascente (DF). Veja também que a Defensoria Pública do DF levou atendimento gratuito, aprendizado e cidadania para escolas do DF. E ainda, o estoque de sangue no Hemocentro Brasília está baixo. Saiba como doar e a importância da doação.