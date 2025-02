Veja a íntegra do DF no Ar desta segunda-feira (27)

A edição do DF no Ar desta segunda-feira (27) traz o caso de golpistas que se passam por médicos para tirar dinheiro de familiares de pacientes internados, e do jovem de 17 anos que morreu afogado no Lago Paranoá após ficar cerca de 20 minutos submerso. Veja também informações sobre os resultados e os próximos jogos do Candangão 2025, além de uma reportagem sobre a partida entre Flamengo e Volta Redonda, que aconteceu no Estádio Mané Garrincha pelo Campeonato Carioca.