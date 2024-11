Veja a íntegra do DF no Ar desta segunda-feira (28)

Nesta edição do DF no Ar, veja que mais uma mulher morreu pelas mãos do companheiro. O 18º feminicídio em 2024 no DF. O autor do crime foi agredido pela população. Uma mulher de 35 anos caiu dentro de uma sepultura no cemitério Campo da Esperança, enquanto visitava o local para fazer a limpeza do túmulo de parentes. O caso aconteceu nesse sábado (26) na Asa Sul e foi registrado em vídeo por uma pessoa que estava no local. E ainda: tem exposição no planetário com satélite que passou anos circulando pelo espaço.