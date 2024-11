Veja a íntegra do DF no Ar desta segunda-feira (4)

Nesta edição do DF no Ar, saiba como foi o primeiro domingo de provas do Enem no Distrito Federal. Sábado foi Dia de Finados e milhares de brasilienses visitaram entes queridos, porém, em alguns cemitérios encontram riscos, como um buraco que se abriu próximo aos túmulos. E ainda: a equipe da Record Brasília foi visitar a gêmeas Mel e Lis, que completaram 6 anos, e que ficaram conhecidas no DF após uma cirurgia de separação, pois eram gêmeas siamesas.