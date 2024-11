Nesta edição do DF no Ar, veja que no próximo domingo (3) terá a aplicação da primeira prova do Enem. No DF terá reforço no transporte público. No quadro Saúde Preventiva, deste dia 1º de novembro, veja matéria especial de informações sobre o câncer de próstata. E ainda: sexta-feira, é dia de tomar café com um telespectador do DF no Ar.