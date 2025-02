Veja a íntegra do DF no Ar desta sexta-feira (14)

No DF no Ar desta sexta-feira (14), veja a importância da conscientização durante a Semana Mundial de Combate ao Câncer e como a prevenção pode salvar vidas. No setor educacional, o Centro de Ensino Médio Setor Oeste, na Asa Sul, celebra a aprovação de 40 alunos na Universidade de Brasília. Mais de 8 mil carteiras de habilitação devolvidas pelos Correios aguardam retirada nos postos do Detran-DF. E ainda: o governo lançou nove novas linhas de ônibus no corredor exclusivo do Boulevard, próximo ao túnel Rei Pelé, beneficiando 52 mil usuários. Confira!