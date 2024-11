Nesta edição do DF no Ar, veja que o viaduto do Riacho Fundo será inaugurado nesta sexta-feira (29). O jornal também traz dicas para as compras de Black Friday. A equipe faz uma blitz em Ceilândia (DF) para cobrar soluções sobre bueiros entupidos na cidade. E ainda, acompanhe o café com o telespectador desta sexta em São Sebastião (DF).