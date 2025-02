Veja a íntegra do DF no Ar desta sexta-feira (31)

Nesta sexta-feira (31), o DF no Ar traz informações sobre os novos patinetes elétricos que estão disponíveis em pontos por Águas Claras e pelo Plano Piloto, e sobre as novas regras de funcionamento do Eixão do Lazer. Saiba mais sobre o reajuste de 4,67% no piso salarial dos professores e veja as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Veja também o caso do motociclista que recebeu nove pontos após sofrer corte por linha de cerol na DF-250, no Paranoá.