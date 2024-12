Veja a íntegra do DF no Ar desta sexta-feira (6)

No programa DF no Ar de hoje, revisite a situação na Rua 4, no Assentamento 26 de Setembro, onde alagamentos foram registrados durante a semana. Acompanhe a atualização. Além disso, ainda dá tempo de adotar cartinhas de crianças do DF para o Natal dos Correios. O prazo é até a próxima semana, saiba como participar. Sexta-feira é dia do quadro Saúde Preventiva. Inicia a campanha Dezembro Vermelho, focada na prevenção e tratamento do HIV e AIDS. No DF, jovens entre 20 e 29 anos são os mais afetados. E atenção, a partir da próxima quarta-feira, todas as linhas de ônibus do DF só aceitarão bilhetagem eletrônica.