Veja a íntegra do DF no Ar desta terça-feira (11)

No DF no Ar desta terça-feira (11), um casal foi preso após um tiroteio em uma distribuidora de bebidas em Taguatinga. A Polícia e a Receita Federal investigam fraudes em licitações no centro de Brasília. Enquanto isso, moradores de Ceilândia seguem enfrentando dificuldades com o transporte público há mais de 10 anos. E ainda: o Tribunal de Contas do DF suspendeu a reforma da Ponte JK devido a irregularidades. Confira!