No DF no Ar desta terça-feira (18), veja que operação policial mira grupo suspeito de aplicar o golpe da cesta básica. No Carnaval, transporte público será gratuito no DF. Parceria entre secretarias busca incluir pessoas em situação de rua no mercado de trabalho. E no futebol, Ceilândia vence o Gama e assume a liderança do Candangão 2025. Confira!