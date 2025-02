Veja a íntegra do DF no Ar desta terça-feira (21)

O DF no Ar desta terça-feira (21) mostra que o acusado de matar ex-companheira a tiros no Entorno do DF vai a júri popular, que as inscrições para curso de beleza gratuito do Senac terminam nesta terça e que a família do jogador encontrado morto em mata do Entorno do DF busca respostas sobre o crime. O jornal traz ainda o carro que foi consumido por fogo em estacionamento do Setor Comercial Norte e a situação que moradores do Capão Comprido, em São Sebastião, enfrentam com a falta de energia na região. Outros destaques são: autor de feminicídio que fingiu a própria morte para escapar da polícia é preso no DF; jovem arrisca a própria vida ao escalar e se pendurar em monumentos de Brasília; invasão policial em casa de família gera acusações de abuso em Planaltina.