Veja a íntegra do DF no Ar desta terça-feira (22)

Na edição desta terça-feira (22) do DF no Ar, veja que um dos prédios do STF teve um princípio de incêndio na noite dessa segunda-feira (21). Segundo informações dos bombeiros, o prédio precisou ser esvaziado. Com a proximidade do Dia dos Finados, a equipe da RECORD Brasília foi a cemitérios do DF mostrar a situação dos locais. E ainda: a Câmara Legislativa deve votar atualização na lei para venda de bebidas e alimentos no Eixão do Lazer nesta terça (22).