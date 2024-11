Veja a íntegra do DF no Ar desta terça-feira (26)

Nesta edição do DF no Ar, acompanhe os desdobramentos da forte chuva que impactou Ceilândia (DF) e Sol Nascente (DF). Casas foram interditadas pela Defesa Civil, e o GDF disponibilizou o ginásio da cidade para alojar as famílias. Saiba o que será feito agora. Veja também que um projeto itinerante tem levado inclusão digital e preparação para o mercado de trabalho para alunos de escolas públicas do DF. E ainda, conheça uma receita de panetone com pistache.