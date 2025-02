Veja a íntegra do DF no Ar desta terça-feira (28)

No DF no Ar desta terça-feira (28), veja os atletas que foram homenageados em premiação da Secretaria de Esporte, a denúncia de moradores de Sobradinho II que sofrem com acúmulo de lixo em área desativada e o início do julgamento do líder de facção acusado de torturar e matar jovem em motel. O jornal também destaca que o Hospital de Base do DF realiza 14.106 cirurgias com nova técnica de gestão, que a Secretaria de Esporte e o Sesi disponibilizam vagas para atividades aquáticas gratuitas e que GDF abriu 720 vagas para castração gratuita de cães e gatos.