Veja a íntegra do DF no Ar desta terça-feira (29)

Nesta edição do DF no Ar, veja que foi solto o acusado da morte do menino João Miguel, de 10 anos. O prazo da prisão temporária acabou e não teve prisão preventiva para manter o acusado detido. E cuidado com os escorpiões, no período chuvoso eles tem abrigos alagados e saem em busca de novos locais. DF no Ar explica o que fazer para prevenir encontros desagradáveis e como agir em caso de picada. E ainda: está no período final de matrículas para o próximo ano letivo.