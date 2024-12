Veja a íntegra do DF no Ar desta terça-feira (3)

Nesta edição do DF no Ar, veja os desvios feitos na EPIG, os caminhos alternativos e como minimizar os impactos das obras na sua rotina. O secretário de obras do DF responde perguntas e traz informações importantes sobre o trecho. Fique atento ao prazo de licenciamento dos veículos. Porque tem operações de fiscalização e quem não estiver licenciado vai sofrer as punições previstas em lei. E ainda, uma merendeira está fazendo história com um jeito todo especial de preparara a refeição para crianças.